菲船只蓄意“碰瓷”挑釁我海警艇　有何圖謀

2月21日，菲律賓多艘船只集結侵闖我黃岩島領海，被我海警萬山艦編隊依法驅離。這是中國海警鶴寶艦在依法驅離衝闖我黃岩島領海的菲船只。（新華社資料圖片） 中評社北京9月20日電／中國海警局新聞發言人姜略表示，18日中國海警三洲澳艇依法在中國南沙群島仙賓礁附近海域開展維權執法行動。菲3015號船無視中方多次嚴正警告，故意調整航向，突然加速斜插我海警艇船艏，導致發生擦碰。



據央視新聞報導，現場視頻顯示，10分鐘內，菲船先後兩次試圖從三洲澳艇右舷斜插船艏。第二次加速抵近後，不僅不及時調整航向，反而繼續加速，最終兩船相撞。而三洲澳艇全程呈直線航行、操作規範。



中國海警局新聞發言人姜略表示，菲方行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，威脅中國海警船艇、人員安全。中國海警艇操作專業規範、合理合法，有關責任完全在菲方。中國外交部發言人郭嘉昆在18日的例行記者會上嚴正表示，菲律賓應立即停止在海上的侵權挑釁，停止散播虛假敘事、顛倒黑白。



一艘漁業公務船為什麼要來“碰瓷”挑釁我國海警艇？近些年來，菲律賓在南海的挑釁行為不斷升級。這些挑釁行為有什麼樣的套路和方式？菲律賓蓄意“碰瓷”挑釁的背後，有著怎樣的圖謀？



菲漁業公務船為何“碰瓷”挑釁我海警艇？



首先來看第一個問題，菲律賓的一艘漁業公務船為什麼要來“碰瓷”挑釁我國海警艇？



總台軍事觀察員魏東旭表示：“菲3015號船，是‘卡巴伊洛拿督’級多用途近海漁政船，是菲方針對南海島礁實施挑釁的主要工具之一。‘卡巴伊洛拿督’級長30米，排水量僅為170噸，巡航航速為9到10節，採用民船或漁船標準建造，因此性能較差。但因為它的價格很低，所以菲方能夠大量建造，進而組建‘搗亂艦隊’。菲3015號船，碰撞我海警艇，屬於主動碰瓷，惡意搗亂，妄圖通過挑釁被撞的模式顛倒黑白，在南海賣慘，扮演所謂‘受欺負弱者’的形象，進而招引更多域外勢力攪亂南海。”



軍事專家張軍社說：“要製造一個中國海警欺負菲律賓的這種視覺的假的畫面，製造對中國不利的輿論，為菲律賓爭取所謂的同情和道義支持，向外部勢力爭取外交和軍事方面的支持。”