加拿大欲加入歐盟對烏貸款計劃　影響幾何？

9月17日凌晨，烏克蘭首都基輔市第聶伯區遭多枚導彈襲擊並升起濃煙。（新華社資料圖片） 中評社北京9月20日電／當地時間9月18日，歐盟委員會發言人烏伊瓦裡確認，加拿大已表示有意加入歐盟總額900億歐元的對烏克蘭貸款計劃。



據央視新聞報導，若最終成行，烏克蘭可利用該筆貸款從加拿大“國防”企業採購武器裝備，加拿大也將承擔相應比例的貸款利息。此前，英國已於今年7月成為首個加入該計劃的非歐盟國家。



在當前美歐對烏政策出現分化、俄烏和談前景不明的背景下，加拿大的這一意向出於哪些考慮？是否會重塑跨大西洋安全合作架構？又將對俄烏談判帶來哪些影響？總台環球資訊《閃評》欄目特邀北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建進行分析解讀。



崔洪建教授指出：“加拿大有意加入歐盟對烏貸款計劃，實際上是對未來深化與歐盟合作的基本立場的體現。”根據歐洲方面的測算，未來兩年內，烏克蘭方面至少需要獲得1000多億歐元的財政援助。



在對烏進行援助問題上，已形成歐盟聯合英國、加拿大等其他西方國家承擔更多責任的模式。這意味著跨大西洋安全架構正在發生深刻轉變，它一定程度上加重了歐洲等國家的經濟和財政負擔，也給這些國家進一步擺脫對美安全依賴、開啟真正的戰略自主創造了一定條件。



烏伊瓦裡當日還表示，歐盟希望加拿大、英國盟友進一步增加對烏克蘭的支持。當前，美國、俄羅斯和烏克蘭都判重啟進展緩慢。



崔洪建教授說：“歐盟、加拿大和英國仍是烏克蘭的重要支持者，且沒有放棄對俄繼續施壓。加方欲承擔部分對烏貸款，會使未來俄烏談判格局更加複雜，俄方也會作出進一步反應。”