董建華公祭舉行　香港殯儀館外擺滿花圈

治喪委員會成員車隊陸續入場（中評社 黎人愷攝） 中評社香港9月20日電（記者 黎人愷）香港首任行政長官、全國政協前副主席董建華本月8日逝世，享年89歲。其公祭儀式於20日早上九點在北角香港殯儀館福海堂舉行。



位於北角渣華道的香港殯儀館外莊嚴肅穆，董建華先生公祭儀式當日，館區周邊素白花圈連綿，各界人士敬獻的花牌花圈擺滿殯儀館外側，氛圍凝重。



早上八時起，治喪委員會的車隊開始沿渣華道陸續駛入現場，在警務人員引導下依次停靠正門。各界人士相繼下車，步履沉穩地步入福海堂靈堂，全程無多餘聲響，莊重肅穆。



據悉，治喪委員會由中共中央政治局委員、全國政協副主席兼中央組織部部長石泰峰擔任主任委員。副主任委員包括全國政協副主席梁振英、全國政協副主席兼秘書長王東峰、國務院港澳辦主任夏寶龍，以及行政長官李家超。治喪委員會成員還有中央駐港機構代表、特區政府官員、歷任行政長官以及各界人士。



殯儀館對面的人行道沿線，各家媒體已提前架設梯架、支起長焦攝像設備，機位沿護欄一字排開，所有鏡頭對准殯儀館正門與車道入口。



董建華1997年7月1日宣誓就職香港特區首任行政長官，並連任第二屆特首。任期內他帶領香港應對亞洲金融風暴、非典疫情等重大挑戰，推動“一國兩制”在香港的實踐。卸任特首後，他歷任第十至十三屆全國政協副主席。

