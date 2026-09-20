董建華公祭　治喪委員會早七時半陸續抵達

董建華喪禮於北角香港殯儀館福海堂舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月20日電（記者 盧哲）全國政協原副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華2026年9月8日逝世，享年89歲。其喪禮於北角香港殯儀館福海堂舉行，9月20日上午9時舉行公祭大殮，11時辭靈出殯。



中評社記者現場看到，20日早晨約7時半，董建華先生治喪委員會第一批人士分乘三輛中巴車抵達。基本法委員會前副主任譚惠珠，立法會前議員吳清輝，香港旅發局主席林建岳，香港裕華國貨有限公司董事長余國春，中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝等，及政府官員包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩，民政及青年事務局局長麥美娟等陸續下車入場。



第二批三輛中巴車在早晨約八時抵達，多位全國政協常委包括何超瓊，蔡冠深，廖長江，高永文，唐英年，及梁愛詩，黃玉山，霍震霆等抵達。



隨後，中央駐港機構領導，包括駐港國家安全公署署長董經緯等抵達。



董建華生前為副國級領導人，喪禮採用“國葬”規格，靈柩覆蓋國旗。這是香港回歸以來第三次以國家級規格舉行的葬禮。此前僅有兩位人士享有國葬規格待遇，均為全國政協副主席，分別是安子介與霍英東。



董建華治喪委員會由中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央組織部部長石泰峰擔任治喪委員會主任委員，副主任委員包括全國政協副主席梁振英，全國政協副主席兼秘書長王東峰，中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，香港特別行政區行政長官李家超。

