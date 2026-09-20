日本無人裝備擴張圖謀暴露野心

4月21日在日本大分縣拍攝的陸上自衛隊“日出生台演習場”。（新華社資料圖片） 中評社北京9月20日電／即將於年底修訂的《防衛力整備計劃》草案近日提前曝光。日本政府計劃在2027至2031財年，引進5.2萬套無人作戰裝備，用於偵察和打擊。



據總台國際在線報導，日本此舉有何圖謀？總台環球資訊《東觀軍情》帶來解讀。



大量採購無人機 自衛隊咄咄逼人



在未來五年的擴軍備武方案中，日本自衛隊將大量引進和使用無人機。



首先，無人機將成為遠程火力打擊體系的重要組成部分。日本自衛隊會裝備1萬架具備遠程飛行能力的對地攻擊無人機，可能包括中空長航時察打一體無人機和遠程自殺式無人機。



其次，無人機將用於封鎖海峽和切斷西太平洋航道。日本自衛隊計劃裝備1300架反艦無人機，其妄圖實施海上封鎖的野心已暴露無遺。



再次，無人機將與一線作戰部隊深度融合。日本自衛隊將裝備7500架用於情報收集和警戒監視的無人機，這些無人機大概率是中小型、低成本的作戰工具，用於戰術偵察、引導火力打擊等任務。強化無人裝備運用能力，自衛隊正重組“偷襲艦隊”。日本計劃裝備200艘無人潛航器，用於布設水雷，發射遠程導彈。應對兵源短缺問題，日本計劃裝備1200輛無人車，用於戰鬥支援或基地警備。大量引進無人作戰平台，說明日本自衛隊在變得更咄咄逼人，變得更具攻擊屬性。



陸海空全覆蓋 矛頭直指亞太



更值得警惕的是，日本此次無人裝備擴張已覆蓋陸海空全域。這種部署方式，正推動日本防衛政策從“專守防衛”實質性滑向“主動威懾、前沿打擊”，其所謂“反擊能力”不再停留於紙面。



對亞太而言，此舉將加劇軍備競賽，刺激周邊國家強化反制，同時提升誤判與衝突風險，地區安全格局面臨新一輪動蕩。