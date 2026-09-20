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中國海軍某支隊組織氣墊艇進出塢訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-20 09:26:42
　　中評社北京9月20日電／中國軍網報導，秋日，中國海軍某支隊組織氣墊艇進出塢訓練。

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