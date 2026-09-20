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直擊北部戰區陸軍某部跨區域鐵路投送訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-20 09:25:28
引導員指揮裝備車輛有序駛上鐵路平板。
　　中評社北京9月20日電／中國軍網報導，近日，北部戰區陸軍某部組織跨區域遠程鐵路投送訓練，檢驗官兵遠程機動、全域作戰能力。

　　接到投送任務指令後，該部官兵迅速奔赴戰位，有序開展鐵路裝載作業，一場遠程跨區機動正式拉開帷幕。

　　站台之上，鐵甲轟鳴。各型裝備依次駛上鐵路平板，官兵們俯身拉緊鋼索、加固卡扣，細致排查風險隱患，完成車輛裝備加固捆綁。

　　此次遠程跨區域機動，全程堅持實戰標準，官兵在複雜環境下練指揮、練協同、練保障，進一步夯實全域機動支援能力。
 


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