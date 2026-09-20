謝典霖被抓　機關算盡太聰明連褲子都賠進去

謝典霖（右）與謝衣鳳。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電／彰化縣議會議長謝典霖、其父謝新隆、其母前“立委”鄭汝芬等5人因涉及餐會賄選案，謝新隆、謝典霖在17日深夜先後遭法院裁定羈押。對此，百萬網紅Cheap認為，謝家在彰化的操作真是智障的可以。原本怕司法追殺，結果縣長還沒選，議長和謝爸都被抓走了。機關算盡太聰明，現在連褲子都賠進去了！



據《中時新聞網》報導，Cheap在臉書指出，首先是選縣長，本來有現成王牌謝衣鳯，現任“立委”+組織穩+有知名度，自己也想選，出來選不要說穩贏，至少贏面很大。



結果謝家兩老和寶貝弟弟--彰化縣議長謝典霖反對，理由是姊姊當縣長、弟弟當議長，怕太強會被針對、會被司法追殺。“笑死，怕太強，那不會姊姊選縣長，弟弟不要當議長喔？”Cheap直言，不就是謝家重男輕女，謝衣鳯自己都說：我不是18歲，為啥選縣長黨中央還要問我爸？



Cheap稱，看看謝典霖平常那個調性，公開場合穿得跟在家打電動一樣，去動土典禮還能喝，連裝都懶得裝。正常家族要延續政治香火，閉著眼睛也知道選姊姊，結果偏要保弟弟？現在好了，就因為涉嫌賄選，議長和謝爸都被抓走了。機關算盡太聰明，現在連褲子都賠進去了！