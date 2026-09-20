伊朗外長：軍事施壓不會為中東地區帶來和平

中評社北京9月20日電／央視新聞客戶端消息，19日，伊朗外交部長阿拉格齊表示，中東地區長期的外國干涉、軍事施壓和無休止的戰爭證明了一個不可否認的事實：軍事干涉不會創造安全，施加壓力和脅迫不會帶來和平。如今，軍事力量不再被用作最後手段，而是變成了重新設計地區政治和安全格局的一種永久性機制。



阿拉格齊呼籲國際社會再次恢復國際法的真正意義和信譽，從干涉主義轉向尊重國家主權，從集體懲罰轉向保護平民，從選擇性問責轉向普遍正義，從無休止的戰爭轉向持久和平。