俄羅斯敦促日本撤走“堤豐”導彈

中評社北京9月20日電／環球時報綜合報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃當地時間18日在俄外交部官網發表評論稱，俄方要求日方撤走部署在日本境內的美國“堤豐”中程導彈系統。她強調，儘管俄方已多次向日方提出交涉，指出“堤豐”中導系統出現在日本，對俄國家安全、地區和平與穩定構成威脅，但日本政府仍堅持部署。



扎哈羅娃1日曾表示，在日本境內部署此類武器，包括以軍事演習為借口進行部署，都會對俄羅斯的安全構成威脅，對俄羅斯來說“絕對不可接受”。上述評論提到，俄方3日就日本部署“堤豐”中導系統一事向日本發出抗議照會。俄外交部副部長魯堅科16日在莫斯科會見日本駐俄大使武藤顯時，呼籲日本認真對待俄方此前遞交的這份照會。



俄外交部的上述評論稱，無論日方以何種借口，無論部署期限與方式如何，均不得在本國領土的前沿地帶部署該導彈系統。俄方要求日方停止此類做法，並將“堤豐”系統撤出本國領土。日本政府必須全面承認二戰結果，包括南千島群島（日本稱北方四島）的領土歸屬問題，並放棄其“再軍事化”政策。



“日本的‘再軍事化’正在進入一個新階段。”俄《觀點報》稱，美國“堤豐”導彈系統再次部署在日本領土上，這一次是在九州島。它在該地區的部署對俄遠東構成了威脅。俄軍事專家克努托夫表示，“堤豐”導彈射程使其能夠將俄遠東最發達的地區置於攻擊範圍，俄完全有理由將該部署視為直接威脅。