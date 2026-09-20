慢性壓力或通過“隱性炎症”損害心臟

中評社香港9月20日電／英國帝國理工學院發布的一項最新研究結果顯示，與人們社會經濟狀況和生活方式相關的慢性炎症，可能是長期壓力影響心臟健康的一條重要途徑。這種炎症與心臟結構的不利變化有關，同時與心臟病發作和中風風險升高相關。



來自帝國理工學院等機構的研究人員分析了英國生物樣本庫近48萬名英國成年人的數據，利用一種名為GlycA的血液標誌物衡量慢性炎症，並結合心臟影像和遺傳數據進行分析。



結果顯示，與炎症水平最低的人群（後20%）相比，炎症水平最高的人群（前20%）發生主要不良心血管事件的風險要高出43%。此外，較高炎症水平與心室容積減小、心壁相對增厚以及心臟舒張功能受損等變化相關，這些變化可能在明顯症狀出現的多年前就已發生。



新華社報導，研究還發現，較高的炎症水平與社會經濟不利狀況和心理困擾密切相關，也與吸煙和體脂過多等更為公認的風險因素密切相關。同時，遺傳因素也可能影響個體由這些環境和生活方式因素誘發的炎症反應。



研究人員表示，這表明日常生活壓力可能會通過慢性炎症影響心臟健康。論文作者之一、帝國理工學院教授德克蘭·奧里甘說，令人意外的是，除吸煙和缺乏運動等已知風險因素外，社會因素和心理健康狀況與炎症及心臟損傷之間也存在很強關聯。



研究人員還識別出白細胞介素-1和腫瘤壞死因子家族中的多種炎症蛋白，認為這些蛋白可能在慢性炎症與心臟結構改變之間發揮介導作用。這些發現可能有助於未來結合炎症指標和遺傳風險，更早識別心血管疾病高風險人群並進行干預。



這項研究成果已發表在《歐洲預防心臟病學雜誌》上。