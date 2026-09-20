港澳青少年升旗隊代表　天安門前同唱國歌

儀仗隊正在將國旗護送至旗杆下（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月20日電（記者 王教仁）約千名港澳青少年升旗隊代表20日清晨從故宮東華門出發，前往天安門廣場觀禮。等國旗升起時，學生們齊唱國歌。聖羅撒書院學生劉思珽參加學校升旗隊已有五年，親眼看見儀仗隊入場，仍“按捺不住內心的激動”。



凌晨5時許，天還未亮透，學生們在工作人員引導下從東華門出發。“同學們統一往右側靠一點。”聽到提醒，隊伍調整位置，繼續向廣場走去。紅白、綠白相間的外套交錯在隊伍中，學生們胸前掛著訪京活動的證件。



5時30分左右，學生們抵達觀禮台，按區域站好。此時國旗還未升起，廣場另一側已有擠滿等候觀禮的人群。學生們望向旗杆和天安門城樓，也有人與身旁同學輕聲說話。天色漸亮，廣場上的圍欄和遠處建築漸漸清晰起來。



升旗前，觀禮台上響起《歌唱祖國》。三五個學生唱著，附近的同學也跟著唱。圍欄外，等候的人們舉起手機，對准著即將升起國旗的旗杆。



5時50分左右，現場傳來提醒：“升旗儀式即將開始，請大家保持肅立，保持安靜，將手機收起調靜音狀態。”歌聲停了下來。學生們面向國旗台站定，剛才還在交談的隊伍安靜下來，目光轉向天安門城樓前。



約5分鐘後，儀仗隊護送國旗入場。旗手與隊員邁著整齊的步伐穿過廣場，走向旗杆。學生們保持肅立，視線隨著隊伍移動。6時許，國歌奏響，國旗緩緩升起，觀禮台上的學生跟著唱起國歌，一直仰頭看著國旗升至杆頂。



儀式結束，隊伍依次離開觀禮台。現場，儀式結束，隊伍依次離開觀禮台。劉思珽說，最想把這次觀禮的感受告訴姐姐。姐姐也參加升旗隊，此次作為大學代表來到北京，兩人平時就會交流升旗心得。



香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的郭錦峰第一次來北京，以前只在電視上看過天安門升旗；到了現場，他尤其留意儀仗隊整齊的步伐。同校的李海玲此前與家人來京，卻錯過升旗，這次終於補上遺憾，最想把感受告訴父母。中華基督教會基新中學的劉文凱則想把剛拍下的照片發給家人。



據活動資料介紹，此次“向國旗敬禮”主題活動於9月18日至22日舉行。訪京團約1200人，來自港澳121所中小學、21所大學的青少年升旗隊代表約1000人。