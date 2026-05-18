陳曉鋒：香港創科的獨門武器是“規則力”

香港特別行政區選舉委員會委員、敢愛科技公司創始人、法學博士陳曉鋒18日在思想者論壇上發言（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月21日電（記者 林艷）香港特區政府日前發布首份五年規劃。香港特別行政區選舉委員會委員、敢愛科技公司創始人、法學博士陳曉鋒18日在思想者論壇上表示，規劃送給香港創科最大的禮物是“確定性”，而香港真正的獨門武器是“規則力”，即以法治的確定性，對沖地緣的不確定性。他說，香港創科不是要成為另一個深圳，而是做好衹有香港能做的事。



思想者論壇由中國評論通訊社和中評智庫基金會主辦，主題為“五年規劃與香港未來”，由中評社行政總裁兼常務副社長王平主持。出席論壇的評論員還有香港特首政策組副組長王春新、香港城市大學博士生導師朱國斌、立法會議員洪錦鉉、前民政事務局局長何志平、香港浸會大學地理系講座教授楊春，以及海南大學一帶一路研究院院長梁海明。陳曉鋒兼具法律學者與科技創業者的背景，他聚焦創新科技領域，以“確定性、規則力、協同力”三個關鍵詞闡述看法。



陳曉鋒指出，創科是最依賴長期預期的行業。一間初創企業從技術驗證走到中試量產，動輒要五年。過去香港並非沒有科技政策，但政策以“年度預算加個別項目”的方式推進，市場難以形成穩定預期。這份規劃第一次把創科寫進可考核的指標體系，是送給香港創科的“最大禮物”。



他舉例說，規劃提出本地創新活動總開支佔GDP比率由2024年的1.63%，力爭在2030年後達到3%。以香港約三萬億元的經濟體量粗略折算，年度創新活動開支要從約500億元倍增至900億元以上。“這是實打實的資源動員，不是修辭。”100億元創科產業引導基金預期帶動規模至少400億元，他形容是“政府出一元，市場跟至少三元”，對企業而言，這些數字就是“政策信用的質押”。



對於“積極不干預”的觀念轉變，陳曉鋒從法律人的角度觀察說，香港的經濟哲學從來不是教條，而是在演化。“積極不干預”是上世紀70年代的產物，回歸以來官方論述已逐步走向“適度有為”。規劃寫明堅持“有效市場”和“有為政府”更好結合，他認為這不是告別自由港，而是自由港的升級。

