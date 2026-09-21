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中國陸軍某部組織實彈射擊訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-21 09:13:21
　　中評社北京9月21日電／解放軍報報導，九月上旬，中國陸軍某部組織實彈射擊訓練。

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