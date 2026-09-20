不滿陳幸妤有人挺　陳佩琪轟7千萬保釋金爭議

中評社台北9月20日電／民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪20日再度針對丈夫相關司法案件與行政執行程序發聲。她表示，去年為替柯文哲籌措7000萬元保證金，不僅動用自己行醫35年累積的財產，還向人借款數千萬元，如今卻收到相關扣押通知，讓她不滿直呼，“那是我工作35年的錢啊！”並質疑丈夫的帳戶、保險及相關財產陸續遭執行，卻少有人替他們發聲。



據《中時新聞網》報導，陳佩琪20日在臉書表示，上午準備前往民眾黨台北市松山信義區議員參選人許甫競選總部成立大會。她提到，許甫與妻子陳智菡在柯文哲官司期間給予許多聲援，由於柯文哲這兩天另有桃園、新竹候選人活動，因此由她代表丈夫前往表達支持與感謝。



不過，陳佩琪隨後話鋒一轉，談到近期看到台南相關活動及陳幸妤家庭爭議受到外界關注，讓她感嘆，自己與柯文哲面臨的財產扣押及司法爭議，卻似乎沒有得到相同程度的聲援。



陳佩琪表示，她也想向“法務部”“要回我的財產和我們家繳20年的保險”，強調這些都是自己擔任醫師35年累積下來的資產，如今卻因柯文哲相關行政執行案件受到影響。



她更將矛頭指向柯文哲去年交保時繳納的7000萬元保證金。陳佩琪表示，柯文哲遭羈押近一年後，台北地院於2025年9月裁定7000萬元交保，她在同年9月8日向親友借款數千萬元籌措保證金，質疑當時外界鮮少討論7000萬元金額是否過高，如今行政執行程序又可能涉及這筆款項，更讓她難以接受。



“哪來的錢付這7000萬？”陳佩琪強調，柯文哲當時已多年沒有固定收入，加上遭羈押期間無法自行處理帳戶，因此這筆保證金實際上是由家人及親友籌措。她質疑，即使能提出相關匯款資料證明資金來源，行政執行程序仍可能觸及這筆保證金，讓她相當不滿。



陳佩琪則對此抱持強烈質疑，並在文末反問，為何其他事件能得到社會聲援，自己一家面對她所認為的“司法不公、財產遭亂扣押”，卻沒有人願意關注。她也再度以“青鳥”反諷批評者，相關發言再度引發討論。