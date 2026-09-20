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直擊中國陸軍某旅組織迫擊炮實彈射擊現場
http://www.CRNTT.com   2026-09-20 10:47:11
　　中評社北京9月20日電／央廣軍事報導，近日，中國陸軍某旅在高原陌生地域組織迫擊炮實彈射擊訓練，錘煉部隊綜合作戰能力。
 


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