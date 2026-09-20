港澳青少年天安門觀禮　步伐揚旗有門道

升旗儀式後學生們在觀禮台上合影留戀（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月20日電（記者 王教仁）約千名港澳青少年升旗隊代表20日清晨在天安門廣場觀看升旗。培僑中學升旗隊隊長張貝涵特別留意旗手揚旗的動作。儀式結束後，張貝涵已在想，怎樣把這次在北京的活動體驗帶回學校的升旗隊。



張貝涵在學校擔任擎旗手。站上觀禮台，看到儀仗隊護送國旗入場，再看旗手揚旗，張貝涵對這套動作有了更直接的感受。談起自己平時負責的揚旗工作，張貝涵坦言，儀仗隊旗手的動作很有氣勢，也讓自己想到隊員們為此付出的訓練。



回到學校後，張貝涵打算先把照片、視頻和觀禮經歷分享給同學。但身為隊長，張貝涵更在意接下來怎麼做：希望把從儀仗隊身上感受到的精神帶進自己的隊伍，體現在日常訓練中。



澳門聖若瑟教區中學第二、三校的吳天穎，在升旗開始前就說起了想學的東西。此前一天參觀儀仗隊駐地時，吳天穎注意到隊員步伐整齊、站姿挺直。“我很想學習他們”，吳天穎說，希望把軍人嚴謹的精神作為自己努力的動力。這是吳天穎第一次來北京，也是第一次到天安門廣場觀看升旗。



聖羅撒書院的劉思珽從中一開始參加學校升旗隊，今年已是第五年。這次站在靠前的位置，劉思珽能清楚看見儀仗隊從城樓前走來，視線正對著旗杆，沒有遮擋。親眼看見國旗升起，劉思珽說自己十分興奮；國歌奏響時，也跟著大聲唱了起來。



這份感受，劉思珽最想與姐姐分享。姐姐也參加升旗隊，此次作為大學代表來到北京。兩人從初中時期就有各自的升旗隊經歷，平時會交流升旗心得。看完天安門升旗，劉思珽又有了新的見聞可以告訴姐姐。



第一次來北京的香港中文大學校友會聯會張煊昌中學學生郭錦峰表示，此前只在電視上看過天安門升旗。到了現場，郭錦峰尤其留意儀仗隊的步伐：隊員們走得整齊，動作保持一致。郭錦峰說，能做到這樣，背後一定付出了許多努力，也想把這次親眼所見分享給家人和同學。



中華基督教會基新中學學生劉文凱留意的也是儀仗隊進場。站在觀禮台上，劉文凱覺得觀看角度與以往不同；從電視上看升旗時，也難以充分感受到現場的莊嚴。這次近距離看見隊員整齊地走過，劉文凱說，自己很受觸動。談到想與誰分享，劉文凱已經惦記著把拍下的照片發給家人。



此次觀禮是9月18日至22日“向國旗敬禮”主題活動的一部分。此次“向國旗敬禮”主題活動於9月18日至22日舉行。訪京團約1200人，其中來自港澳121所中小學、21所大學的青少年升旗隊代表約1000人。