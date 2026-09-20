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東部戰區空軍某部開展業務強化訓練
http://www.CRNTT.com   2026-09-20 10:48:17
圖為官兵調試裝備。
　　中評社北京9月20日電／中國軍網報導，近日，東部戰區空軍某部緊貼實戰開展業務強化訓練。

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