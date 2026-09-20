華為發布新一代AI算力基礎設施

近日於上海舉辦的華為全聯接大會上，華為發布了新一代AI算力基礎設施昇騰960超節點。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月20日電／近日於上海舉辦的華為全聯接大會上，華為發布了新一代AI算力基礎設施昇騰960超節點。這款算力設施最多搭載的算力卡數量從上一代的1024卡升級到4096卡，並且首次採用了一項名為“NPO”（也稱為近封裝光學）的關鍵技術，可用於匹配十萬億模型訓練和推理的需求。



據新華社報導，如果說數據是AI的燃料，那麼算力就是AI的引擎。近年來，算力集群從萬卡向十萬卡、乃至更大規模邁進，卡與卡之間的通信代價越來越高，業界探索使用超節點解決這一瓶頸。據介紹，華為超節點的核心思路，是通過靈衢高速互聯協議將成百上千張算力卡融為一體，實現“像一台計算機一樣協同工作”的效果。



華為副董事長、輪值董事長汪濤介紹，“NPO”是昇騰960超節點的一項關鍵技術。傳統的大規模算力系統內部主要依賴銅纜進行電互聯，近封裝光學技術可在算力卡邊緣幾厘米的距離實現電轉光，突破銅纜傳輸距離與帶寬的物理極限，降低互聯功耗與延遲，並解決高密度算力系統下的布線與散熱難題。



截至目前，昇騰系列超節點已規模商用1000多套，應用於互聯網、運營商、金融、教育、醫療、交通、製造等行業。上一代的昇騰950超節點也已實現商用。



