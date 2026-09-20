戰鷹出擊！中國空軍某部組織實戰化飛行訓練

戰機依次滑出。 中評社北京9月20日電／中國軍網報導，近日，中國空軍某部緊貼實戰要求，組織實戰化飛行訓練，錘煉飛行員技戰術本領。隨著指令下達，數架戰機依次滑向起飛點，單機、雙機接續加力升空奔赴目標空域，開展對抗課目演練。空中博弈交鋒，飛行員靈活處置態勢，在對抗中打磨戰術技能，錘煉實戰本領。

