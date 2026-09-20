柯文哲談竹北藍白切：兩黨高層速商量控制

柯文哲 （中評社 資料圖片） 中評社台北9月20日電／前民眾黨主席柯文哲20日一早陪同黨籍新竹縣議員參選人鍾心渝到竹東市場掃街拜票，針對外界關注的竹北“藍白切”外溢效應，柯文哲坦言目前未見重大外溢，但台灣的選舉最可怕的就是“不可預測”，選戰千變萬化，呼籲藍白兩黨高層仍應商量如何控制。



柯文哲昨陪同民眾黨議員參選人走訪湖口、竹北，20日上午陪同新竹縣議員參選人鍾心渝前往竹東市場掃街拜票。



據《中時新聞網》報道，針對近期竹縣選情，柯文哲表示，民眾黨在新竹縣提名5位縣議員參選人，一個選區才推派1位，他呼籲支持民眾黨、支持第三勢力、柯文哲與黃國昌，盼集中投票，給台灣帶來全新的政治面貌，不然永遠都在藍綠對抗的泥淖走不出去，給自己的選區一個機會，也是給台灣一個新的機會，也強調會盡力。



被問到竹北“藍白切”的外溢效應是否就此打住，柯文哲直言，台灣的選舉最可怕的就是“不可預測”，同樣的話他可能已經講第8次，他認為，事情發生他並不覺得奇怪，在這麼長的選戰當中，什麼事情都有可能發生，但重點是事情發生後如何有效解決，以防萬一。



柯文哲說，還是那句話，應該兩黨高層要去商量一下怎麼控制，目前看來是沒有太大的外溢，但選戰千變萬化，在竹北不能要求雙方不准講對方壞話、不准做什麼動作。他以第一次世界大戰為例表示，做什麼事情還是要小心。