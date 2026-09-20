空氣污染的致病風險　呼吸道細菌說了算

中評社香港9月20日電／同樣面對空氣污染，為何有人得肺炎，有人卻沒事？答案可能在於氣道中細菌的亞型。南非國家傳染病研究所參與的一項國際研究顯示，空氣污染會增加侵襲性肺炎球菌疾病患病風險，但風險高低、發病快慢，與人體呼吸道中肺炎鏈球菌的亞型直接相關。



肺炎鏈球菌存在於呼吸道微生物組中，近20%的成年人攜帶該菌。雖然許多成年人及兒童攜帶該菌而無任何症狀，但當它進入下呼吸道或血液時，可導致侵襲性肺炎球菌疾病，包括細菌性的肺炎、敗血症和腦膜炎。



目前已知的肺炎鏈球菌血清型超過100種。長期以來，學界并不清楚肺炎鏈球菌不同亞型與環境因素之間如何相互作用。南非國家傳染病研究所、西班牙巴塞羅那超級計算中心等機構研究人員，對南非19年間約5.9萬例侵襲性肺炎球菌疾病病例進行了分析。



新華社報道，研究發現，不同肺炎鏈球菌亞型對空氣污染的響應存在差異，影響發病率和發病時間。比如攜帶某些亞型的人會在暴露於空氣污染後立即感染，而攜帶另一些亞型的人則可能在數周後才發病。其中，攜帶14型、19A型和8型這3種亞型的人在暴露於空氣污染後感染侵襲性肺炎球菌疾病的風險最大。



研究人員還發現，老年人和兒童在空氣污染嚴重時期更容易感染疾病，改善空氣質量可以降低患病風險。他們認為，了解正在流行的細菌亞型以及環境因素如何影響感染率，有助於未來制定公共衛生政策，保護易感人群，并幫助醫院做好應對准備。



研究成果已於近日發表在英國《自然-微生物學》雜志上。