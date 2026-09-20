特朗普要格陵蘭？翁履中“糖果論”示警台灣

特朗普 （新華社資料圖片） 中評社台北9月20日電／美國總統特朗普近期宣布，美國已與丹麥及格陵蘭就新的安全安排達成協議，美方可望進一步強化在格陵蘭的軍事與安全角色，但格陵蘭“主權”並未因此移轉。旅美教授翁履中19日分析，這場談判真正值得台灣注意的，或許不是“特朗普贏了還是輸了”，而是如何與特朗普打交道。他直言，面對特朗普“不要被嚇到，也不用急著生氣”，第一時間喊出的價格未必是最後成交價；若最後非得讓特朗普“帶一顆糖回家”，關鍵是如何讓他拿走己方成本最低的一顆，而不是因為害怕，直接把手上最好的一盒糖全部送出去。



《中時新聞網》報道，翁履中19日在臉書上發文指出，同一份協議，支持與反對特朗普的人很可能會得到截然不同的答案。支持者可能認為，特朗普的強硬策略奏效，美國雖然沒有取得格陵蘭“主權”，卻進一步鞏固當地軍事存在，也把中國大陸、俄羅斯進入這個北極戰略空間的風險鎖得更緊；如果相關安全安排在格陵蘭未來獨立後仍然有效，美國甚至等於提前替未來幾十年的北極安全買了一張保險。



但翁履中指出，批評者也可能反問，美國是否真的需要先把“取得格陵蘭”喊得如此高，甚至一度引發北約盟國對“主權”問題的疑慮，才能取得這些成果？



事實上，美國與丹麥早在1951年便簽署《格陵蘭防務協議》，美方在既有架構下已擁有相當廣泛的軍事活動、進出及飛越等權利；2004年的補充協議則確認皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base，前稱圖勒空軍基地）為當時格陵蘭唯一的防務區域。



翁履中認為，因此真正仍待觀察的是，新協議到底為美國增加多少實質權利，例如新增基地、投資審查及安全決策權的範圍，都必須等完整文本公開後才能判斷。



他形容，支持特朗普的人看到的是“極限施壓替美國多拿了一些東西”；反對者看到的，則可能是“為了取得原本大致已存在的優勢，卻額外付出國際形象與盟友信任成本”。



不過翁履中認為，對台灣以及其他必須與特朗普打交道的國家而言，更值得研究的是另一層意義。他指出，不要把特朗普第一時間喊出的價格直接當成最後成交價，但也不要因為認為要求荒謬，就立即選擇硬碰硬，“面對特朗普，真正重要的可能是學會‘軟磨硬泡’”。



翁履中分析，特朗普的政治風格相當重視“勝利的呈現”，除了實質“國安”及經濟利益外，也需要能向支持者宣稱“替美國贏回什麼”的成果。因此其他國家未必需要交出手中最重要的籌碼，才能讓特朗普對內宣布勝利。



他以“糖果”比喻，特朗普如果走進家門說要吃糖，最不理想的做法，就是一聽對方提高聲量，就立刻把手中最高級、最珍貴的糖果拿出來；因為第一次便交出最好的一顆，可能讓對方認為，只要聲音再大一點，就還能取得更多。



翁履中表示，更好的方式，是先釐清對方究竟“非這顆糖不可”，還是其他糖果也能滿足需求；甚至進一步判斷，特朗普真正需要的是糖本身，還是需要讓美國選民看見，他能從談判對手手中拿回一項成果。



他認為，格陵蘭就是一個值得研究的案例。特朗普最初拋出的目標是格陵蘭本身，最後目前公開的安排則集中於軍事及安全領域，美方仍能宣稱自身“國家安全”獲得強化，但丹麥並未因此交出格陵蘭，格陵蘭方面也沒有放棄自決權。