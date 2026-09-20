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中國成功發射秦嶺衛星01、02星等9顆衛星
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2026-09-20 12:44:07
中評社香港9月20日電／9月20日12時03分，中國在東風商業航天創新試驗區使用力箭一號遙十八運載火箭，成功將秦嶺衛星01、02星，浦江四號衛星、鵬城首發星、諦聽01組A/B/C星、超智算一號衛星、雲霄探路者衛星等9顆衛星發射升空。 新華社報道，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。
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