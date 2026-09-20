香港各界追思董建華　花圈從街邊排到籃球場

籃球場擺滿了社會各界敬獻的花圈（中評社 黎人愷攝） 各界人士敬獻的花牌和花圈一直延申到殯儀館外墻（中評社 黎人愷攝） 中評社香港9月20日電（記者 黎人愷）香港特區首任行政長官董建華公祭儀式20日在香港殯儀館舉行。19日起社會各界陸續在殯儀館敬獻花圈和花牌，表達對董建華的追思。花圈和花牌從殯儀館內延伸到兩側外墻，甚至擺滿了馬路對面的籃球場。



香港殯儀館19日下午開始為董建華設靈，各界人士不斷送來吊唁的花圈、花牌，先擺滿靈堂內兩側的通道，再沿著殯儀館門外兩側沿街一路排開。最後，連馬路對面那片平時喧鬧的籃球場也變得平靜，被敬獻給董建華的花圈占滿。吊唁者留下的花圈上，挽詞多是：“沉痛悼念”“風範長存”“董建華先生千古”。



據了解，花牌來自董建華親友，以及政商界、社會各界和多間院校機構，包括“亞洲糖王”郭鶴年、鷹君主席羅嘉瑞、瑞安集團董事長羅康瑞、全國政協常委何超瓊、行會前召集人陳智思、立法會前主席范徐麗泰、基本法委員會前副主任譚惠珠，以及中美交流基金會、復旦大學等。董建華母校利物浦大學、中大校長盧煜明，理工大學校長滕錦光、校董會主席林大輝，香港演藝學院、董氏集團全體員工、民建聯、勵進教育中心亦分別致送花牌。



董建華於1997年7月1日香港回歸當天宣誓就任首任特首，其後連任。任內他帶領香港實現平穩過渡，應對亞洲金融風暴和非典疫情等重大衝擊，推動“一國兩制”在香港落地實踐。卸任後，他連任第十至十三屆全國政協副主席。董建華本月8日在香港逝世，終年89歲。

