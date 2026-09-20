董建華先生公祭儀式在香港舉行

由警車開道，董家家屬持董建華遺照乘坐靈車，陪同董建華遺體移送至柴灣歌連臣角火葬場火化（中評社 黎人愷攝） 設在香港殯儀館的董建華先生靈堂莊嚴肅穆（董建華辦公室圖片） 中評社香港9月20日電（記者 盧哲 黎人愷）“一國兩制”傑出貢獻者，著名的愛國人士，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友，中國人民政治協商會議第十屆、十一屆、十二屆、十三屆全國委員會副主席，香港特別行政區第一任、第二任行政長官董建華先生公祭儀式，9月20日在香港殯儀館舉行。



董建華先生因病於2026年9月8日21時57分在香港逝世，享年89歲。



董建華先生病重期間，中央對他的病情非常關心，習近平等中央領導同志指示中央政府駐港聯絡辦表示慰問並轉達問候，要求全力以赴進行救治。



董建華先生逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等同志，通過各種形式對董建華先生逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。



受中央委托，中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席梁振英，全國政協副主席兼秘書長王東峰，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，香港特別行政區行政長官李家超出席公祭儀式。



中評社記者現場看到，20日早晨約7時半，董建華先生治喪委員會第一批人士分乘三輛中巴車抵達。基本法委員會前副主任譚惠珠，香港浸會大學前校長吳清輝，香港旅發局主席林建岳，香港裕華國貨有限公司董事長余國春，中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝等，及政府官員包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩，民政及青年事務局局長麥美娟等陸續下車入場。



第二批三輛中巴車在早晨約八時抵達，多位全國政協常委包括何超瓊，蔡冠深，廖長江，高永文，唐英年，及梁愛詩，黃玉山，霍震霆等抵達。



隨後，中央駐港機構領導，包括駐港國家安全公署署長董經緯等抵達。



8時50分左右，治喪委員會主任委員石泰峰等抵達。



上午9時，董建華先生公祭儀式開始，全體肅立默哀。公祭儀式由董建華先生治喪委員會副主任委員梁振英主持。



設在香港殯儀館的董建華先生靈堂莊嚴肅穆，哀樂低回。靈堂正上方懸掛著“沉痛悼念董建華先生”的橫幅，下方是董建華先生的遺像。董建華先生的靈柩覆蓋著中華人民共和國國旗。遺像前擺放著董建華先生親屬敬獻的花圈。



治喪委員會主任委員石泰峰在公祭儀式上致悼詞。他在悼詞中回顧了董建華先生作為“一國兩制”傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家和中國共產黨的親密朋友的一生，以及他為國家、為香港、為社會作出的重要貢獻。



隨後，參加公祭儀式的全體人員分別向董建華先生遺像三鞠躬，依次來到董建華先生遺體前，向這位著名的愛國人士作最後的訣別，並向董建華先生親屬表示慰問。



儀式約一小時後，靈柩蓋上國旗，由治喪委員會副主任委員、全國政協副主席兼前特首梁振英、行政長官李家超、中聯辦主任周霽和終審法院首席法官張舉能等人扶靈。



上午約10時，石泰峰、王東峰、夏寶龍、梁振英、李家超等登上同一輛中巴車，其餘治喪委員會成員分乘多輛中巴，駛離現場。隨後，由警車開道，董家家屬持董建華遺照乘坐靈車，陪同董建華遺體移送至柴灣歌連臣角火葬場火化。其餘董家家屬分乘兩輛大巴一同前往。



中央駐港機構負責人，香港特別行政區政府主要官員，香港特別行政區全國人大代表，香港特別行政區全國政協委員，以及香港社會各界代表也前往送別。



中央有關部門，內地有關省、自治區、直轄市，香港各界人士、機構和團體，以及董建華先生生前友好也發來唁電、唁函。