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新西蘭軍艦過航台海 解放軍全程跟監警戒
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2026-09-20 13:38:47
（資料圖）
中評社北京9月20日電／環球時報-環球網報導，據中國軍隊消息人士透露，9月18日，新西蘭“特瑪納”號護衛艦和“奧特亞羅瓦”號補給艦過航台灣海峽，解放軍對其全程跟監警戒，情況盡在掌握。
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