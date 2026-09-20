謝典霖父子捲賄選案遭押　謝衣鳳今鬆口回應

謝衣鳯 （中評社 資料圖片） 中評社台北9月20日電／彰化縣議會議長謝典霖捲入議會餐敘涉賄案，與父親謝新隆日前雙雙遭法院裁定羈押禁見，母親、前“立委”鄭汝芬則以100萬元交保。案件震撼彰化政壇，謝典霖姊姊、國民黨“立委”謝衣鳯20日表示，由於全案已進入司法調查，她不便發表意見，也不了解相關過程，一切就交由檢察官調查；至於父母，她一定會給予關心，也希望支持者放心。



彰化地檢署偵辦謝典霖等人在彰化縣議會舉辦餐會一案，檢方認為謝典霖、謝新隆、鄭汝芬及服務處、議會相關人員涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，調查過程中另發現疑似多次以名目詐取公款私用，涉及《貪污治罪條例》等罪嫌，因此向法院聲請羈押。



彰化地院審理後認為，謝典霖、謝新隆犯罪嫌疑重大，且兩人在案件整體犯罪支配地位居於上位，謝典霖身為議長，對相關共犯及證人具有高度影響力，有影響其他共犯、證人證述的可能，因此裁定兩人羈押並禁止接見通信。鄭汝芬則被法院裁定100萬元交保並限制住居。



由於年底九合一選舉進入最後兩個多月衝刺階段，謝典霖本人尋求議員連任，案件後續發展以及是否牽動地方選舉布局，也成為外界關注焦點。



《中時新聞網》報道，面對弟弟與父親雙雙遭羈押，謝衣鳯20日受訪表示，全案已經進入司法調查，因此不會針對案情發表意見，“我不了解這個過程，就給檢察官調查。”至於家人的狀況，她強調一定會給予關心，尤其是自己的父母，也希望支持者能夠放心。



媒體進一步追問，是否認為父母在此案中受到委屈？謝衣鳯則重申，所有事情都交由司法調查，希望最終能夠真相大白，也盼“還父母清白”。