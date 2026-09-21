俄國防部披露新型攔截無人機戰力

中評社北京9月21日電／據參考消息網引述今日俄羅斯電視台網站9月19日報導，俄羅斯國防部披露了特別軍事行動區出現新型國產攔截無人機“小家夥-C”的消息。俄軍士兵借助它摧毀了烏克蘭軍隊數十架偵察和攻擊無人機。



俄國防部分享了新型固定翼攔截無人機“小家夥-C”的作戰畫面。



俄軍中部集群第27近衛摩步師獨立防空導彈營的“小家夥-C”班組在多布羅波利耶方向摧毀了數十架烏軍偵察和攻擊無人機。



俄國防部指出，最新型無人機的使用有助於突擊部隊在接觸線上進行推進。



這種新型攔截無人機的關鍵優勢是快速爬升和附加飛行模式，這使其能夠迅速占據有利攔截位置並規避敵方電子戰手段。



俄國防部表示，該無人機可直接從操作員手中發射，無需使用專用彈射器，能夠從距離相當遠的發射點追蹤空中目標。因此，“小家夥-C”班組在作戰過程中能迅速發現並擊毀敵方無人機，使其無法接近目標。



俄國防部還介紹了在特別軍事行動區使用的其他攔截無人機，包括“狐狸”、“樅樹”、“閃電-防空”、“獵鷹”無人機。其中“狐狸”無人機對目標的反應時間在某些情況下短於一分鐘。“樅樹”攔截無人機採用四旋翼方案，飛行速度能夠達到每小時230公里。它沒有戰鬥部，通過直接撞擊的動能實現擊毀。它還配備人工智能系統，使用方法大大簡化，士兵操作培訓時間只需十分鐘。