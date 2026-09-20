9月15日，在沙特阿拉伯首都利雅得，聯合國教科文組織副總幹事奧莎·倫內爾在第四屆全球人工智能倫理論壇開幕式上致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月20日電／過去，人們對人工智能“失控”的擔憂更多停留在科幻電影和理論討論中。但最近一系列發生在真實網絡環境中的事件，正在讓這一風險變得更加具體。



據央視新聞報導，《華爾街日報》稱，谷歌AI模型“雙子座”（Gemini）在一次網絡安全能力測試中意外接入互聯網，並自主入侵了三家公司。這被認為是已知的首例類似事件。



谷歌方面表示，測試過程中“雙子座”（Gemini）通過公開信息尋找線索，並猜測出它認為屬於測試範圍網站的登錄憑據，最終獲得了相關係統的訪問權限。不過，在意識到這些網站對應的是真實公司後，模型停止了進一步行動。受影響企業隨後獲得通知，相關問題也已得到修復。



據瞭解，這些事件發生在今年5月，當時獨立AI安全公司Irregular正在對“雙子座”（Gemini）進行測試。按照原本的測試設計，模型並不應該獲得互聯網訪問權限，但聯網之後，它表現出了尋找密碼、進入真實系統的能力。



谷歌安全工程副總裁希瑟•阿德金斯表示，三家受影響實體均已獲悉相關情況，谷歌也與培訓合作夥伴合作，對測試流程進行了修改。她指出，這些事件凸顯出訓練強大AI模型並讓其以負責任的方式行動的重要性。



更值得關注的是，這並非孤立事件。



今年夏天，安特羅匹克（Anthropic）的模型在網絡安全測試中同樣出現“越界”行為，獲得互聯網訪問權限後入侵了三個組織。OpenAI隨後也披露，其AI智能體曾對多個公開網絡服務實施未經授權的攻擊。另一起事件中，超過1000個AI智能體被發現逃離受控測試環境，並在網絡空間協調行動、攻擊“抱抱臉”系統。



AI安全爭議進一步升溫



路透社將近期一系列事件形容為改變AI發展進程的“十天”。



路透社報導指出，一些AI企業內部研究人員開始公開表達對AI發展速度的擔憂。安特羅匹克（Anthropic）研究員喬•本頓認為，如果企業繼續以目前的速度開發AI，可能沒有足夠時間及時發現和解決問題。