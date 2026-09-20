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伊朗稱條件被滿足前霍爾木茲海峽將保持關閉
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2026-09-20 16:09:02
6月20日在阿曼北部小鎮海塞蔔拍攝的霍爾木茲海峽南側現狀。（新華社資料圖片）
中評社北京9月20日電／當地時間20日，伊朗議會議長卡利巴夫表示，認為“戰爭與談判”二選一的論調是錯誤的，伊朗必須理性而有力地抗爭，並在適當時機以權威且理性的態度進行談判。
據央視網消息，卡利巴夫稱，伊朗已通過中間人向對方明確傳達了伊朗的條件。除非滿足這些條件，伊朗的正當權利得到承認，且美國的承諾得以兌現，否則絕無可能回到此前的談判狀態，也不可能重新開放霍爾木茲海峽。
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