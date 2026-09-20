富權：從謝典霖等案看“大罷免2.0版”

中評社香港9月20日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：從謝典霖等案看“大罷免2.0版”。以下為文章內容。



二零二六年九月，台灣地區政壇迎來劇烈震盪。中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖偕父母謝新隆、鄭汝芬等家人，因今年六月縣議會餐會遭檢調認定涉嫌投票行賄，經彰化地檢署聲請羈押後，昨日彰化地方法院裁定謝典霖、謝新隆收押禁見，鄭汝芬則准以一百萬元交保並限制住居，成為近期藍營地方重量級派系首長淪為司法案件被告的指標事件。這起並非單純個案的司法偵查，被政壇與媒體視為“大罷免2.0版”正式全面啟動的關鍵信號，相較於去年的“大罷免”浪潮，本輪政治攻防手段更隱蔽、打擊更精準、格局更全面，徹底重塑台灣地區政壇的博弈規則。



謝典霖案的爆發，具備十足的政壇代表性與示警意義。彰化謝家是中台灣根深蒂固的國民黨核心地方派系，三代深耕地方政壇，長期掌控彰化縣議會資源，深刻影響當地縣長、“立委”各層級選戰走向，是藍營在中台灣的重要根基勢力。謝典霖自二零零九年接任縣議長以來，長期穩固地方執政盤勢，向來是藍營穩固的地方樁腳。而此次檢調主動發起大規模偵辦，不僅針對謝典霖個人，更連帶查辦其家族核心成員，一口氣傳喚十餘名相關人員，認定其涉賄罪嫌重大、有勾串滅證與逃亡之虞，足見本次偵辦並非隨機查案，而是針對地方派系核心勢力的精準打擊。



從政壇脈絡來看，謝典霖案並非孤立事件，而是“大罷免2.0版”系列操作的延續與升級。在去年的“大罷免”浪潮，民進黨及其側翼團體以街頭連署、全民公投為核心模式，主打“民意反撲”的公眾視角，攻防方式公開直白、社會對立氛圍濃厚，主要聚焦“中央”層級民代與首長的罷免投票，博弈模式相對單一。而迭代後的“大罷免2.0版”，則徹底告別單純的街頭罷免模式，轉向“司法打擊、選戰夾殺、派系清零”的復合式打法，形成一套隱性且高效的政治清除體系。



其實，在去年的“大罷免”惡流中，民進黨及其側翼團體就試圖向謝典霖的姐姐、彰化縣第三選區“立委”謝衣鳯“亮刀”。民進黨及其側翼團體組成“缺衣不可”罷免團隊，發起“罷免”連署。在進入第二階段連署後，雖然全台有多達三十位藍營“立委”的“罷免案”跨過二階門檻，但“謝衣鳯罷免案”在彰化當地的推動遭遇瓶頸，“缺衣不可”團隊宣布僅募集到一萬九千一百三十一份連署書，未達法定的二萬九千多份門檻，因此決定不向“中選會”送件，“罷免案”宣告失敗。現在就以實施“大罷免2.0版”的手法，試圖徹底摧毀謝家的地方勢力，阻斷謝衣鳳爭取連任“立委”之路，抬扶吳音寧取而代之。



“大罷免2.0版”的核心特徵，在於“司法前置、罷免後續、精準拔樁”。不同於“大罷免”依賴民意連署的被動模式，本輪操作以司法偵查為先手，針對在野黨地方派系樁腳、資深民代、參選人物進行地毯式查案，透過羈押、起訴、限制出境等司法手段，直接瓦解對手的參選資格、地方影響力與派系凝聚力。除謝典霖案外，近期國民黨台東縣參選人吳秀華家族涉農地弊案遭偵辦等事件，皆是同一套運作邏輯的體現，鎖定藍營各區域重量級人物，逐個瓦解在野黨地方盤勢。



實際上，“大罷免2.0版”的主攻方向，是國民黨的地方派系勢力。除了彰化謝家、台東吳家之外，台中顏家和雲林張家也是重點。其中台中“黑派”指標顏清標家族（“立委”顏寬恒等人），先前因豪宅違建、竊佔國土及詐領助理費等官司遭到檢調長年追查與起訴，目前相關訴訟仍處於司法審理階段。隨著彰化謝家出事，媒體與評論員再度將焦點引向台中顏家尚未定讞的官司，使其持續承受輿論與司法雙重壓力。而且外界也點名下一波焦點是雲林張派（張榮味家族），在謝典霖案爆發後，綠營地方人士紛紛公開點名，質疑張家長期壟斷雲林政治，並重提張榮味過去因焚化爐弊案判刑入獄的歷史，預測雲林張家可能成為下一波司法或輿論調查的重點對象。

