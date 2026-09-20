張榮恭：國民黨正為2028年重返執政作準備

國民黨副主席張榮恭。（中評社資料相） 中評社台北9月20日電／國民黨副主席張榮恭完成訪日行程，期間拜會多名日本國會議員並接受《讀賣新聞》專訪。張榮恭表示，國民黨正為2028年重返執政作準備，希望日本各界更加理解國民黨維護台海和平穩定的能力；只要台灣“無事”，日本就不必擔心自己“有事”。



國民黨今天發布新聞稿指出，張榮恭近日分別拜會緒方林太郎、鈴木宗男、萩生田光一、中谷元、長妻昭等日本國會議員，並與多名學界及媒體界人士餐敘交流。



張榮恭表示，此行有三項主要目的。首先，國民黨在野十年，與日本交流較少，未來盼加強雙方關係，讓日本各界瞭解國民黨有能力維護台海和平穩定，並已為2028年重返執政展開準備。



其次，張榮恭指出，民進黨執政十年來，兩岸官方溝通協商機制完全中斷，大陸也曾針對“台獨”發動六次圍台軍演，導致台海局勢日益緊張。國際社會均希望兩岸避免衝突，國民黨作為負責任的在野黨，有必要向包括日本在內的國際社會說明，國民黨有經驗也有方法實現兩岸和平發展。



第三，張榮恭也向日方說明，國民黨主席鄭麗文去年11月上任後積極推動兩岸交流，並介紹鄭麗文今年4月訪問大陸、會見中共總書記習近平的意義。



張榮恭向日方表示，世界各國與中國大陸打交道，都不可能迴避一個中國。國民黨主張“九二共識、反對‘台獨′”，不僅符合“中華民國憲法”的一中架構，過去30多年也證明這套立場有助維持台海和平穩定。



他並稱，今年迄今大陸未再發動圍台軍演，顯示國共兩黨高層對話及兩岸民間交流，有助緩和兩岸關係。美國總統特朗普也曾明白表示拒絕成為“台獨”靠山，並稱無意前往9500英里外打仗，同樣是為避免刺激台海局勢。



張榮恭強調，“任何雙邊的互信和交流，應該是比武器還更能夠達成和平的實力”。日方人士則表達對台海和平穩定的高度關切，並期盼未來持續與國民黨交流。