第五屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇舉行

論壇現場（主辦方供圖） 中評社永春9月20日電（作者 蘭子馨）“第五屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇”19日在福建省泉州市永春縣舉行。論壇以“海峽兩岸鄉村融合發展與組織振興”為主題，圍繞“提升鄉村治理效能，深化兩岸融合發展”核心議題，聚焦新時代兩岸融合發展與鄉村組織振興中的新問題、新任務與新路徑，展開深入研討並開展實地調研。



本屆論壇由閩江大學主辦，閩江大學鄉村振興研究院、廈門大學台灣研究院承辦，中評智庫基金會、閩江大學經濟與管理學院、閩江大學鄉村振興研究院永春分院等單位協辦。開幕式由閩江大學鄉村振興研究院常務副院長、永春分院院長鄧啟明教授主持，泉州市永春縣人民政府副縣長陳東明致歡迎詞，閩江大學黨委副書記任濤、廈門大學台灣研究院院長李鵬先後致辭。



致辭中，泉州市永春縣人民政府副縣長陳東明向遠道而來的專家學者、台灣同胞表示熱烈歡迎。他介紹，永春古稱 “桃源”，是海上絲綢之路內陸起點、著名僑鄉，僑台資源富集，生態優越、物產豐饒，香、醋、茶、瓷特色產業持續升級，以加強建設國家級台灣農民創業園為契機，同步推進特色農產品加工產業集群，打造海峽兩岸農文旅融合發展示範區；他期待各位嘉賓圍繞鄉村治理建言獻策，推動閩台鄉村優勢互補、融合共生。



閩江大學黨委副書記任濤在致辭中回顧了學校辦學歷程，介紹了閩江大學堅持“不求最大，但求最優，但求適應社會需要”辦學理念、全面推進一流應用型大學建設的情況，進一步闡述了學校在鄉村振興與海峽兩岸融合發展領域的平台建設與相關研究成果；強調要以本次論壇為契機，進一步深化校地合作與兩岸協同聯動，吸引更多兩岸青年在鄉村共建共創、共享發展成果。



廈門大學台灣研究院院長李鵬在致辭中指出：論壇對回答好城鄉融合與兩岸融合“兩道命題”具有重要理論和現實意義，作為本屆論壇承辦單位之一，深感榮幸，這也是閩江學院升格為閩江大學後首次舉辦該論壇，表示廈門大學台灣研究院作為大陸高校規模最大、學科最全的涉台研究學術機構，將繼續發揮區位與學術優勢，主動擔當深化兩岸融合發展的學術責任與社會使命，積極推進兩岸高等教育融合，助力福建高質量建設兩岸融合發展示範區。



鄧啟明教授宣讀了中評智庫基金會的賀信，賀信對論壇舉辦致以熱烈祝賀，指出歷經四屆沉澱，閩江論壇已成為兩岸鄉村融合發展的特色品牌活動；永春深厚的僑鄉底蘊、特色產業優勢及台創園創建實踐，為本次論壇研討提供了生動觀察窗口；表示中評智庫基金會將持續助力論壇成果轉化與輿論宣傳，期待與會嘉賓深化交流、凝聚共識，共促兩岸宜居活力鄉村建設。

