柯志恩鳳山造勢大風起！李永萍：氣勢越來越高

中評社台北9月20日電／國民黨高雄市長參選人柯志恩“大風起！柯志恩高雄勝利大會”首場大造勢，19日在鳳山登場，台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川到場助陣，現場喊出3萬人到場；高雄市長參選人賴瑞隆則與台北市長參選人沈伯洋前往愛河灣體驗立槳。前台北副市長李永萍認為，民進黨賴瑞隆不敢對決，可能會被人家認為就是避戰。她預言，柯志恩的氣勢會越來越高。



《中時新聞網》報導，李永萍19日在《中天辣晚報》節目中表示，柯志恩這個活動能不能叫做“藍綠對決”？她個人是不認同。因為柯志恩在鳳山大風來了，是真的非常成功，現場超過3萬人，大家都不用再去爭辯，你看那個現場的狀態就知道。尤其是蔣萬安跟李四川在柯志恩左右兩邊保駕護行，蔣萬安是人氣王，象徵北高連線，李四川則是高雄市大家最懷念的副市長，因為他任內，路是平的、沒有天坑、燈是亮的，然後李四川甚至還講有一個學生問他，當時如果韓國瑜沒有被罷免，你現在還在高雄的話，你會做什麼？李四川說他會在這邊治水。



李永萍接著表示，柯志恩造勢場這種組合，當然是非常大的一個事件，對藍營的氣勢也可以說是大爆發，可是她不贊成藍綠對決。賴瑞隆他們不敢拚人場，這邊是3萬人，那邊他們是去划立槳，就是跟年輕人玩一個活動，所以他們不敢拚人數，他們可能也知道拚不過。



