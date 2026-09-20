組圖：亞運女子太極拳太極劍　中國童心奪冠

9月20日，中國選手童心在太極劍比賽中。（新華社圖片） 中評社香港9月20日電／當地時間9月20日，愛知·名古屋亞運會武術女子太極拳太極劍決賽在愛知縣武道館舉行。中國選手童心在太極拳和太極劍比賽中獲得冠軍。



日本選手齋藤志保獲得亞軍，季軍是新加坡選手羅芝寧、文萊選手拉赫卡爾。