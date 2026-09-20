】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 】 
組圖：亞運女子太極拳太極劍　中國童心奪冠
http://www.CRNTT.com   2026-09-20 16:23:05
9月20日，中國選手童心在太極劍比賽中。（新華社圖片）
　　中評社香港9月20日電／當地時間9月20日，愛知·名古屋亞運會武術女子太極拳太極劍決賽在愛知縣武道館舉行。中國選手童心在太極拳和太極劍比賽中獲得冠軍。

　　日本選手齋藤志保獲得亞軍，季軍是新加坡選手羅芝寧、文萊選手拉赫卡爾。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：