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組圖：亞運女子太極拳太極劍 中國童心奪冠
http://www.CRNTT.com
2026-09-20 16:23:05
9月20日，中國選手童心在太極劍比賽中。（新華社圖片）
中評社香港9月20日電／當地時間9月20日，愛知·名古屋亞運會武術女子太極拳太極劍決賽在愛知縣武道館舉行。中國選手童心在太極拳和太極劍比賽中獲得冠軍。
日本選手齋藤志保獲得亞軍，季軍是新加坡選手羅芝寧、文萊選手拉赫卡爾。
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