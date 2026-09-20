董建華先生（新華社資料圖片） 中評社香港9月20日電／“一國兩制”傑出貢獻者，著名的愛國人士，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友，中國人民政治協商會議第十屆、十一屆、十二屆、十三屆全國委員會副主席，香港特別行政區第一任、第二任行政長官董建華先生，因病於2026年9月8日21時57分在香港逝世，享年89歲。



新華社發布董建華先生生平，全文如下：



董建華先生祖籍浙江舟山，1937年5月出生於上海。1947年隨全家遷居香港。1954年赴英國求學，1960年畢業於英國利物浦大學，獲海事工程理學士學位，畢業後赴美國工作。



1969年返港參與家族航運事業，1976年至1977年任香港船東協會主席，1979年任東方海外（國際）有限公司主席、行政總裁，金山輪船公司主席、行政總裁。



1985年任香港特別行政區基本法咨詢委員會委員。1992年被國務院港澳事務辦公室、新華社香港分社聘為首批港事顧問。1995年任全國人大香港特別行政區籌備委員會副主任委員。1997年7月就任香港特別行政區第一任行政長官，2002年7月任香港特別行政區第二任行政長官。



董建華先生是中美交流基金會創會主席，團結香港基金創會主席，香港再出發大聯盟共同總召集人。曾獲“‘一國兩制’傑出貢獻者”國家榮譽稱號，獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勛章。



董建華先生是中國人民政治協商會議第八屆全國委員會委員，第十屆、十一屆、十二屆、十三屆全國委員會副主席。



董建華先生是堅定的愛國主義者，是中國共產黨的親密朋友。他生於烽火動蕩年代，自幼受父親董浩雲愛國思想熏陶，有著濃厚的家國情懷，始終把國家利益放在首位，一生踐行“愛國是天經地義的”信念。



董建華先生堅定支持國家改革開放和現代化建設。改革開放初期，他帶領家族航運企業開設內地港口到北美、歐洲的航線，為國家外貿發展提供現代化集裝箱物流支持。香港過渡時期，他積極參與香港基本法起草咨詢、特別行政區政府籌組等工作，堅定維護國家主權、香港整體利益，為實現香港的平穩過渡和政權順利交接作出突出貢獻。



在擔任香港特別行政區行政長官期間，董建華先生始終以國家及香港的根本利益為重，殫精竭慮、傾注心力。卸任行政長官後，面對香港社會出現的觸及“一國兩制”原則底線的事件，他總是第一時間站出來旗幟鮮明發聲，矢志不渝維護國家主權、安全、發展利益。