民進黨40周年紀念會　沈政男：只剩選舉機器

中評社台北9月20日電／民進黨創黨40周年紀念音樂會昨日在黨中央前封街舉行，身兼黨主席的賴清德“總統”在致詞時感謝民主前輩，也呼籲鄉親能支持民進黨所提名的參選人。對此，精神科醫師沈政男認為，這場音樂會就是民進黨目前的寫照，整個黨只剩下選舉機器，其他方面都提不起興趣，也沒有能力執行。



《中時新聞網》報導，沈政男今在臉書指出，民進黨40周年黨慶音樂會在台北舉行，沒多久就露出馬腳，成了造勢晚會，縣市長候選人紛紛上台演唱與演講，失掉了黨慶紀念音樂會的意義；沈直言，這場音樂會就是民進黨目前的寫照，整個黨只剩下選舉機器，其他方面都提不起興趣，也沒有能力執行，這10年來民進黨主政的台灣，兩岸衝突，內部撕裂，少子化、超高齡化、低薪高房價無解，也沒有任何重大基礎建設，民進黨的污點早已多過亮點，最讓人痛心的是，把所謂挺台灣、愛台灣，操作成鬥爭符碼，把藍白打成中共同路人。



沈政男也提到，昨晚這場活動沒提到民主運動圖騰施明德，民進黨在2000年突然執政，沒準備好便馬上出現副作用，第一個就是如何面對國民黨，主張大和解的施明德就被打成叛徒，第二個副作用是陳水扁涉貪，釀成紅衫軍，帶頭也是施明德，而後遺症就是民進黨快要倒掉，只好迎來了外圍的蔡英文；沈說蔡英文就此終結民進黨1.0，變成蔡英文的民進黨，其2016年當上“總統”，走菁英執政路線，好高騖遠卻又疏離僵硬，導致民調大跌，2018年的九合一選舉受到韓流重創，只好一夕之間改頭換面，2019年初彭明敏等綠營大老公開要求蔡英文不要競選連任，結果被英粉打成了老綠男，蔡也以辣台妹形象吸引英粉，走網路民粹與抗中保台兩條路線，成功阻止賴清德在黨內“總統”初選的挑戰。



沈政男進一步提到，賴清德在2019年黨內“總統”初選被英粉追殺，卻轉而認同並加碼蔡英文的抗中保台，2024年輸掉“國會”多數，靠著藍白分裂才當選“總統”，仍未醒悟，府內與閣內至今遍布蔡系人馬，團結十講與支持大罷免暴露賴清德民主素養太差，竟然連2026縣市長選舉都要靠蔡英文幫忙，現在只能靠半導體與AI紅利撐住施政滿意度。



沈政男諷刺表示，民進黨2026年縣市長選舉候選人，竟然有7人是律師，顯見民進黨40年只讓從政窄門越來越窄，蘇巧慧自認是政二代，根本不只如此，蘇貞昌光是“行政院長”就當了兩次，台灣有那麼缺人嗎？沈伯洋撕裂台灣也敢參選，南二都一代不如一代，賴瑞隆昨晚出來講話，看起來百分百就是平凡路人。沈認為，2028政黨再輪替，讓民進黨反省，才能終結蔡英文的民進黨，找回創黨精神，“什麼是新時代的勇敢台灣人？不是民進黨定義，而是在野大聯盟。自信、敏銳、理性、創意，發展台灣意識也同時跟大陸保持友好”。