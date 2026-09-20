CNN等美媒記者在白宮“吃閉門羹”

8月17日拍攝的美國首都華盛頓白宮。（新華社資料圖片） 中評社北京9月20日電／美國有線電視新聞網（CNN）、MS Now新聞頻道和《政治報》的多名記者19日被拒絕進入白宮。這三家媒體認為，白宮此舉“違法”，暗示或訴諸法律。白宮目前拒絕就此事置評。



據新華社報導，美國總統特朗普18日在社交媒體上說，CNN、MS Now和《政治報》由於“持續報導假新聞”而被禁止進入白宮，該指令“立即生效”。19日，這三家媒體的多名記者被白宮“拒之門外”，CNN和MS Now的記者在白宮附近直播報導了相關經歷。MS Now記者阿凱拉·加德納在報導中說，她當天通過了白宮前兩道安檢口，但在需要掃描核驗白宮記者證的安檢口被攔下。



“當時，紅燈亮起並發出警報聲，一名官員要求我交出（白宮）記者證。”加德納說，那名官員告訴她，這是“上級”的決定。她還說，MS Now一名新聞編導當天仍可進入白宮，但一名攝影記者的證件失效。



CNN駐白宮資深記者貝齊·克萊因說，她的白宮記者證已失效，並被沒收。《政治報》在給法新社的一份簡短說明中證實，該媒體一名記者同樣被禁止進入白宮，其白宮記者證被美國特勤局沒收。



CNN、MS Now和《政治報》認為，白宮這一做法“違法”，暗示或訴諸法律。



白宮記者協會主席傑基·海因裡希呼籲白宮立即恢復上述三家媒體的准入資格，“如果因為報導內容就把一家媒體排除在外，今後這套標準可以用來針對任何媒體”。