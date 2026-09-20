胡塞武裝與沙特衝突升級　局勢走向何方？

中評社北京9月20日電／近期，也門胡塞武裝與支持也門政府軍的沙特阿拉伯之間衝突持續升級，雙方相互發動導彈、無人機襲擊。分析人士認為，這是近年來胡塞武裝與沙特之間爆發的最嚴重衝突。衝突強度如何？沙特方面作何反應？其他國家是否會加入衝突？



衝突強度如何



新華社報導，此輪衝突始於7月中旬。7月13日，胡塞武裝指責沙特空襲該武裝控制的薩那國際機場，並向沙特南部發射導彈進行報復。胡塞武裝與沙特之間持續4年多的相對平靜局面被打破。此後數周，胡塞武裝持續行動，多次襲擊沙特商船及軍事和能源設施，沙特也對胡塞武裝目標多次發動空襲。進入9月，衝突在多條戰線升級。



19日，沙特首都利雅得兩次傳出爆炸聲，分別於當天凌晨和當天上午。新華社記者看到，位於利雅得東北部的哈立德國王國際機場附近升起濃煙。沙特民防總局在利雅得市發佈警報。這是近期胡塞武裝襲擊沙特以來，利雅得第一次發佈防空警報。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞19日晚發表聲明稱，該組織發動兩次軍事行動，使用“大量彈道導彈、有翼導彈和無人機”，分別襲擊了利雅得的“敏感目標”以及沙特阿美石油公司位於延布的設施。薩雷亞表示，這兩次行動是對沙特空襲的回應，均取得成功。該組織將繼續執行“以封鎖對封鎖，以升級對升級”方針。



分析人士認為，胡塞武裝正通過發動這些襲擊，試探沙特的底線究竟在哪裡。



沙特作何反應



沙特主導的多國聯軍發言人圖爾基·馬利基19日晚發表聲明說，沙特防空部隊當天凌晨攔截了一枚胡塞武裝向利雅得發射的彈道導彈。他說，胡塞武裝還企圖襲擊拜什、塔伊夫、法拉桑和延布等沙特城市的平民和民用設施，但均被挫敗。



據多家媒體19日報導，隨著胡塞武裝近來加大對沙特的攻擊，沙特防空攔截彈已經所剩無幾，開始向中東地區和西方的盟友尋求援助，但其重要盟友美國暫無強烈意願介入。

