鄭麗文引丘處機“一言止殺”盼求兩岸和平

鄭麗文20日出席台灣省道教會75週年慶祝大典。（國民黨提供） 中評社台北9月20日電／中國國民黨主席鄭麗文今天出席台灣省道教會75週年慶祝大典。她指出，道教是代表華夏文明的重要人類智慧資產，面對21世紀人類心靈空虛、世界環境混亂與衝突，以及AI、機器人、電腦是否取代人的存在等問題，都必須重新思考“人的存在跟大自然之間的關係”，回歸本源、找到根本，才能不迷失方向。鄭麗文並以道教先祖丘處機大師“一言止殺”為例，表示希望台灣從道教智慧中學習，發揮更大力量，“成為台海和平的定海神針”，甚至“一言止殺、一言興邦”，不只興台灣，還能興世界、保人類。



鄭麗文表示，非常榮幸代表中國國民黨出席台灣道教會協會75週年大會，並指出道教一路走來非常不容易。她說，道教是“最能夠代表華夏文明的非常重要的人類智慧的寶貴資產”，東方與西方的智慧，也充分展現多元不同。



鄭麗文舉全世界票房非常高的電影《奧德賽》為例指出，該電影講述西方文明的起源，以及希臘神話中人與眾神之間的關係；相較之下，“跟我們東方，尤其以道教為最重要的代表，幾千年來告訴我們的：‘順天、應人’，還有‘道法、自然’。”她指出，在東方，道教教導人面對大自然，尋求天人合一、和諧圓滿的境界，“這是東方智慧最重要的結晶。”



談及現代社會，鄭麗文表示，“在今天二十一世紀的現代，人類的心靈更加地空虛、枯竭，世界的環境更加地混亂、衝突。”她進一步指出，在AI人工智慧、機器人、電腦等科技快速發展之下，“是不是會取代人的存在？”種種問題都必須回歸本源，重新思考“人的存在跟大自然之間的關係”，如何重新定位、找到根本，“人才不會迷失方向，世界才不會更加混亂失序？”



鄭麗文說，因此，道教“是我們最重要的資產，也是可以在這個時刻指點迷津、找到方向，我們最重要的底氣跟根本。”



鄭麗文並談到自己擔任國民黨主席後尋求兩岸和平、區域穩定，並提及道教先祖丘處機大師。她表示，當年全世界聞風喪膽的成吉思汗，在面對丘處機大師時，也向其求智慧，“丘處機‘一言止殺’，他的智慧、他的一句話，救下多少生靈生命。道教對於整個現世的影響，在當年發揮到了極致。”



鄭麗文表示，希望今天站在台灣，也能夠從道教學到更多智慧，發揮更大力量，“成為台海和平的定海神針”。她說，台灣在AI、高科技、環保及宗教等領域，都在全世界赫赫有名，台灣應該發揮什麼樣的影響力？“我們希望學習道教、學習丘處機，不要小看小小的台灣，我們也可以一言止殺、一言興邦，不只興台灣，還能興世界、保人類。”



鄭麗文說，“今天站在這邊，跟所有的道長一起努力、一起學習，相信天地之間自有定數。”她也希望台灣這兩年能夠“把台灣的命運，從混亂、從倒退、從惡意、從傷害當中，重新找回正道，累積善意的正能量”，相信“我們的國家、我們的世界、我們的未來會越來越好”。



鄭麗文並再次向現場道長致上最高敬意，希望道教“不只在台灣能夠繼續發揚光大，還能夠發揮我們影響全世界的力量”。