德國兩州選舉　默茨再迎衝擊

中評社北京9月20日電／德國柏林州和梅克倫堡－前波美拉尼亞州（梅前州）20日舉行議會選舉。據德國方面消息，有民意調查顯示，繼極右翼政黨德國選擇黨兩周前在薩克森－安哈爾特州（薩安州）取得大勝後，德國總理默茨面臨“又一個痛苦的日子”。



央視新聞報導，默茨領導的基督教民主聯盟（基民盟）6日在薩安州議會選舉中遭遇慘敗，得票率暴跌至17%左右；選擇黨獲得約44%的選票，成為該州第一大黨。而在梅前州，基民盟可能會遭受更大挫折。



德國電視二台17日民調顯示，基民盟在梅前州所獲支持率僅為6%，略高於政黨進入州議會的5%門檻。德國方面消息稱，若得票率未達5%，對基民盟來說將是“一場噩夢”，可能成為壓垮默茨的最後一根稻草。



與薩安州一樣，梅前州也是一個人口稀少的前東德州，經濟在全國排名墊底。1990年兩德統一後，前東德地區發展長期落後於前西德地區，東部民眾不滿情緒上升是選擇黨近年在東部迅速崛起的一大原因。



在梅前州，選擇黨最大對手是女州長曼努埃拉·施韋西希所屬的社會民主黨（社民黨）。社民黨屬中左翼，是基民盟及其姊妹黨基督教社會聯盟（基社盟）在聯邦政府的執政盟友。不過，按照德新社說法，施韋西希與聯邦層面的社民黨組織保持距離。上述德國電視二台民調顯示，社民黨在梅前州所獲支持率為37%，領先選擇黨一個百分點。



德國有16個州，柏林是其中的3個城市州之一。基民盟面臨丟掉柏林市長職位的危險，該黨在柏林的民意支持率約20%，略低於左翼黨，略高於選擇黨。



今年1月，柏林西南部發生大規模停電，數萬戶居民挨了好幾天凍，基民盟籍現任市長凱·韋格納卻在此期間參加網球比賽，招致批評，被迫放棄競選連任。



有消息稱，德國大型民調機構迪麥頗公司本月調查發現，衹有13%的德國民眾對默茨執政表現滿意，是德國在任總理最低水平。基民盟在薩安州大敗後，黨內要求默茨下台的呼聲愈高。



默茨在薩安州選舉失利後強調“放棄對我來說不是選擇”。據德國方面消息，默茨取消了前往美國紐約參加聯合國大會的行程，從而為應對地方選舉可能再次失利騰出時間。近幾周，他在競選活動中表現得相當低調。



8名基民盟籍州長和基社盟主席馬庫斯·澤德16日發表聯合聲明，力挺默茨。聲明說：“德國政壇比以往任何時候都需要穩定。恢復民眾對基民盟信任之路在於傾聽和採取政治行動，而不是辯論人事安排。”