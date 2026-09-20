格陵蘭島民眾擔心美國獲得“獨占權”

中評社北京9月20日電／美國18日宣布與丹麥及其自治領地格陵蘭島達成新安全協議，但協議具體內容尚未對外公布。格陵蘭島當地居民對此心情複雜，擔心美國借此獲得“獨占權”。



新華社援引美國《紐約時報》19日報導，格陵蘭島南部小鎮納爾薩克的退休教師埃倫·弗雷澤里克森在接受電話採訪時說，對於新達成的協議，“我的第一反應是緊張和疑慮”。按照美國總統特朗普的描述，“聽起來好像他被賦予對格陵蘭島的獨占權，我真心希望事實不是這樣”。



還有格陵蘭島居民擔心美國擴大軍事存在將破壞該島獨特的生態環境。住在首府努克的退休教師阿娜·巴赫告訴《紐約時報》：“假如（美軍）飛機在我們周圍盤旋變成日常，這將是徹底的改變。我們不是士兵，我們屬於大自然。”



特朗普18日在社交媒體上發文稱，美國已與丹麥及其自治領地格陵蘭島達成一項協議，“賦予美國對格陵蘭島安全及其他需求的永久控制權”。他稱，今後如無美方書面批准，美國的對手將不能在格陵蘭島建立基地、部署軍事力量或進行敏感投資，而美方將立即著手在格陵蘭島合適區域展開軍事部署。



一些專家懷疑美方誇大了新協議的重要性。根據丹麥與美國1951年簽署、2004年修訂的防務協議，美國作為北約成員國為格陵蘭島提供“防務支持”，美軍已獲得廣泛授權，得以在該島長期部署軍事人員和設施，包括現隸屬美國太空軍的皮圖菲克太空基地。



針對美方稱新協議可以“預防美國對手的軍事力量進駐格陵蘭島”，丹麥國際問題研究所研究員米克爾·奧勒森表示，格陵蘭島本就屬於北約轄區，所謂“美國對手”在當地駐軍的現實可能性“從未存在”。



該所研究員烏爾里克·加德告訴法新社，新協議的具體內容尚不清楚，“讓人擔心的是美國獲得在格陵蘭島上建造基地的獨家權利，及其在北約的歐洲盟友如何參與其中……一旦歐洲被視為（美國）對手，歐洲、丹麥和格陵蘭島又將如何應對”。此外，“美國若有權否決歐洲在格陵蘭島的投資項目，那將引發極大爭議”。