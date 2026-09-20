京港澳學子同升國旗　走進校園結新友

港澳學生與北京中學學生一同升旗（中評社 王教仁攝） 港澳青少年升旗隊代表在北京中學東澤校區合影（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月20日電（記者 王教仁）“請各位跟緊我的腳步。”20日下午，北京中學東澤校區的學生講解員帶港澳學子參觀校園航天展。京港澳學生隨後同升國旗、共聽紅色故事，並結伴寫書法、練武術。



航天展前，來訪學生圍在講解員身旁，有人舉起手機拍攝。講解員從“東方紅一號”講到北斗衛星、載人航天和探月工程，領著大家在展區間移動。據介紹，這場展覽由學校航天社團在老師指導下，花費約一年時間製作完善。



走過連廊，講解的主角又換成了牆上的敦煌主題壁畫。北京中學學生介紹，壁畫由學姐們利用課餘時間繪制，歷時五個月，畫中有飛天、九色鹿等形象。港澳學生沿著牆邊駐足，聽講解員說起畫稿如何修改、顔色怎樣一層層暈染。



校園參觀後，學生們來到體育館。合唱團在舞台上唱起歌，京港澳學生代表共同護送國旗入場；國歌響起，台下師生起立齊唱。升旗儀式後，北京中學學生接過話筒，在“紅色微課堂”中講述北大紅樓與盧溝橋的故事。隨後，學校將準備好的書法作品贈予港澳學生代表。



輪到大家自己動手，書法體驗區很快坐滿了人。一名香港學生第一次拿起毛筆，在北京同學的指導下試着落筆。她說，寫毛筆字比想象中難，教她的同學卻很有耐心，“一直來教我一筆一畫”；遇到不懂的地方，兩人就邊寫邊交流。



另一邊，武術老師先示範抱拳禮和基本招式，再請學生上台嘗試。“好樣的，真棒！”聽到鼓勵，又有幾名學生走上台，跟著老師練習出拳。書法體驗結束後，同學們舉起剛寫好的作品，與新認識的夥伴一起合影。



此次校園參訪是9月18日至22日“向國旗敬禮”主題活動的一部分。訪京的港澳青少年升旗隊代表分組走進北京校園，與當地學生共同參加升旗、文化體驗等活動。