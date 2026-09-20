澳門中華文化發展促進會執行會長陳志玲作主題發言 中評社漳州8月20日電（記者 鄭漢龍）9月19日在福建漳州舉行的河洛文化研討會上，澳門中華文化發展促進會執行會長陳志玲作主題發言時，結合當下兩岸關係情勢，聚焦河洛文化傳承與澳門近期兩岸交流實踐，就青年交流、制度建設與平臺打造提出四點建議，包括推動兩岸交流從“臨時活動”走向“制度長效”，從“淺層往來”走向“深度融合”：



一是打造兩岸常態化制度性交流平臺。以永利兩岸對話為契機，立足澳門獨特優勢，穩固兩岸對話舉辦機制，每年定期圍繞河洛文化傳承、共同歷史記憶、兩岸青年發展等主題辦展辦會，設立常設秘書處，統籌全年交流規劃，徹底告別“一次性活動”模式；吸納兩岸青年網紅、學者、民間人士加入平臺理事會，讓民間力量主導交流內容，讓平臺真正成為兩岸青年的“交流家園”。



二是建立兩岸網紅青年常態化交流機制。針對島內輿論誤導青年的現狀，以永利兩岸對話為固定載體，定期邀請有影響力、受青年歡迎的台灣自媒體人、青年學者赴澳交流，開展歷史文化對話、直播交流、文創共創；設立專項扶持資金，支持兩岸青年網紅聯合創作，把河洛文化、抗戰歷史、孫中山革命事蹟等內容，轉化為短視頻、直播等青年喜聞樂見的形式，用青年話語傳遞真相，築牢文化認同。



三是打造實體+數位雙向融合交流平臺，拓寬參與路徑。依託澳門、福建融合發展示範區，建立兩岸青年河洛文化研學基地、歷史文化交流中心，常態化開展族譜對接、非遺體驗、實地尋根活動，為台灣青年尤其是“首來族”提供零障礙交流載體；同步搭建兩岸數字文化共享平臺，整合河洛文化史料、抗戰文獻、孫中山紀念數據，實現線上雲研學、雲端對話，打破地理與人為阻隔，讓兩岸青年隨時隨地都能開展交流。



四是完善民間交流政策保障機制，護航長效融合。簡化兩岸民間青年交流審批流程，整合文化、教育、青年工作部門資源，對永利兩岸對話這類優質民間交流項目，給予政策支持；建立兩岸民間交流激勵機制，為積極參與兩岸交流的台灣青年、網紅學者提供研學、就業、創業便利；持續發揮澳門橋樑作用，以永利兩岸對話為緩衝載體，避開台灣有關方面的政治干擾，讓民間交流回歸文化本身、回歸青年本心。



陳志玲指出，歷史與地理賦予澳門特殊地位，使其成為兩岸交流的“安全港”與“緩衝帶”。目前台灣人士赴澳門仍具有相對便利之優勢，加上頻繁的航班往來，澳門社會自早期對台交流即相對成熟。中評社稱“澳門是當下兩岸善意交流的燈塔與橋樑”。



陳志玲表示，河洛文化是兩岸青年的精神根脈，孫中山先生“振興中華、國家統一”的遺志，是我們共同的奮鬥目標。當下兩岸關係形勢下，我們更需要以文化鑄魂、以制度聚力、以真情破局，在中華民族邁向偉大復興的征程上，兩岸同胞誰都不能缺席！

