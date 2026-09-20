怕出錯但難忘　京港澳學生配合同升國旗

澳門聖若瑟教區中學第二、三校學生潘鵬充升國旗瞬間（中評社 王教仁攝） 香港創知中學學生譚靜均（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月20日電（記者 王教仁）19日上午在天安門廣場觀看升旗的港澳青少年們下午來到北京中學東澤校區，與北京的同學同升一面國旗。三地學生熟悉的升旗方式並不相同，旗手、護旗手在練習中調整動作，也聊起了各自的校園生活。



北京中學東澤校區體育館內，合唱聲落，隨即便響起“請全體起立”的提示。口令聲中，四名學生展開國旗，向室內旗杆走去。台下師生肅立，國歌響起，國旗在眾人的注視下升起。



香港創知中學學生譚靜均當天擔任護旗手。譚靜均說，到了北京中學才知道，這裡的升旗方式與自己在香港學校熟悉的不同：香港通常由一名旗手、兩名護旗手配合；北京這邊則有旗手、揚旗手和兩名護旗手，共四人。第一次按新的方式配合，譚靜均有些緊張，擔心動作出錯。



“北京的同學真的非常熱情。”譚靜均說，遇到不懂的地方，北京同學會慢慢解釋。練習之外，大家還聊起香港的學校生活、文化和美食。原本擔心配合不好的譚靜均，逐漸和新隊友熟悉起來。



澳門聖若瑟教區中學第二、三校學生潘鵬充也要調整自己熟悉的動作。潘鵬充在澳門學界升旗隊和學校升旗隊擔任旗手，已有近三年經驗；這次擔任副旗手，起初仍覺得不習慣。潘鵬充說，自己揚旗時習慣轉動腰身，指導老師耐心指出動作上的問題，陪著反復練習，後來逐漸適應了新的配合方式。



北京學生也有自己的訓練積累。北京中學東澤校區學生崔紫宸介紹，學校升旗隊利用午休時間練習原地正步、齊步和舉旗行進。與港澳同學共同升旗時，大家要把平時各自熟悉的動作放到同一套配合中。學生王亞彬說，彼此說話有時帶著不同口音，但交流中願意多解釋、多聽，對方就能明白。



當天早晨的天安門觀禮，也給港澳學生留下深刻的印象。譚靜均說，看見儀仗隊整齊的動作，想到自己的升旗訓練還有可以改進的地方。潘鵬充則說，親眼觀看升旗、此前又參觀了儀仗隊駐地，更能體會隊員們訓練的不易。回到澳門後，潘鵬充想把這次嘗試不同升旗方式的經歷告訴隊友：動作不熟悉，可以慢慢練習。



此次京港澳學生共同升旗，是港澳學校升旗隊代表訪京開展的“向國旗敬禮”主題活動中的一項校園交流內容。