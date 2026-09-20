京台科技論壇女性發展交流分享會在京舉辦

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京9月20日電／9月18日，第29屆京台科技論壇女性發展交流分享會在京舉辦。作為京台科技論壇的重要組成部分，本次分享會聚焦數智化發展，匯聚京台兩地女性精英力量，搭建交流協作優質平台。活動由北京市婦聯指導，北京港澳台僑婦女聯誼會、台灣婦女菁英聯盟會聯合主辦，北京經濟技術開發區婦女工作委員會、北京台資企業協會婦女聯誼會、台灣高雄市工商業聯合會、台灣工商婦女企業管理協會、台灣中華海峽兩岸文經互利協進會共同協辦。



全國婦聯聯絡部一級巡視員宋瑋，北京市台辦副主任、一級巡視員劉先傳，北京市婦聯副主席雷曉寧，來京參會的台灣婦女菁英聯盟會總會長黃喜惠，台灣高雄工商業聯合會理事長毛燕如，台灣工商婦女企業管理協會總會長林美安，台灣中華海峽兩岸文經互利協進會理事長韓姈，以及全國台企聯常務副會長兼婦委會主委李泓蘭，北京台資企業協會婦女聯誼會會長湯雯喻出席活動。京台兩地80餘位女性企業家、科技工作者、行業從業者及婦女團體代表齊聚一堂，共話數智時代巾幗機遇，共商兩岸女性融合發展新路徑。



雷曉寧致辭表示，當前一系列惠台政策為京台女性交流創業營造良好環境，人工智能更為女性拓寬事業賽道帶來新機遇。她期待姐妹們緊抓數字時代機遇，深化交流、對接合作、共享紅利，以女性溫情傳遞“兩岸一家親”理念，讓巾幗力量在數字浪潮中綻放光彩，攜手助力兩岸融合發展。



黃喜惠致辭表示，台灣婦女菁英聯盟會深耕兩岸婦女交流多年，京台科技論壇女性活動歷經十數載，已成為兩岸女性互動往來、攜手共進的標杆平台。她指出，女性細膩敏銳、共情包容的特質優勢在AI時代愈發凸顯，呼籲兩岸姐妹匯聚巾幗智慧、凝聚她力擔當，用行動成就共美新未來。