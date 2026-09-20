京台科技論壇·華燦點亮鄉村論壇在京舉辦

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京9月20日電／9月19日，2026京台科技論壇·華燦點亮鄉村論壇在北京順利舉辦。本次論壇以“數創啟新·智匯兩岸——設計科技賦能鄉村振興”為主題，由民革北京市委會主辦，華燦工場（北京）科技發展有限公司承辦。京台兩地設計、文創、科技及鄉村振興領域專家嘉賓、青年代表齊聚一堂，共話兩岸鄉建融合發展新路徑。



“華燦點亮鄉村”系列活動已連續舉辦六屆，長期深耕兩岸青年鄉建實踐、非遺活化創新、鄉村創意設計賦能等領域，積澱了扎實的交流成果與合作基礎。本屆論壇作為京台科技論壇分會場，聚焦設計科技賦能與OPC（一人公司）設計師生態建設，重點推動台灣青年設計師從賽事參與向首都鄉村振興深度共建轉型，精準對接北京“百村示範、千村振興”工程建設需求。



論壇期間，與會領導及兩岸嘉賓先後致辭，圍繞京台融合發展、科技創新賦能、AI數字應用等議題交流思路、凝聚共識。



民革北京市委會秘書長劉平華在致辭中指出，兩岸青年是推動兩岸交流融合最鮮活、最關鍵的力量。本次論壇匯聚兩岸設計師、高校專家、產業機構代表，圍繞非遺活化傳承、AI數字賦能、鄉村實地實踐分享經驗，並同步開展生態社區揭牌、產業合作簽約等重點活動。期望能依托論壇平台，持續深化兩岸青年交流互鑒，依托OPC生態社區新載體，推動設計創意、數字技術深度融入首都鄉村建設。



主旨分享環節，行業專家與兩岸青年代表結合實戰案例開展深度交流，從人才生態構建、數字科技應用、非遺活態傳承、鄉村落地實踐等維度，系統闡釋設計科技賦能鄉村振興的創新模式。華燦工場副總經理劉宇軒詳細解讀華燦93·OPC社區建設思路，介紹以人才集聚為核心、設計科技為支撐、項目對接與訂單落地為抓手的兩岸青年創新創業運營體系，為台灣青年設計師來京發展、承接鄉建項目、自主創業發展提供全鏈條生態支撐。

