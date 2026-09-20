兩岸專家在京共話光電科技產業鏈創新鏈融合

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京9月20日電／9月20日，第29屆京台科技論壇“光源未來——先進光源與兩岸產業創新沙龍”在北京經濟技術開發區朝林鬆源酒店舉辦。主要圍繞先進光源及光電相關領域的科技創新、產業鏈協同與資本對接開展交流，來自兩岸科研、產業、投資和科技服務領域的近百名代表參加。



沙龍活動聚焦“光源未來”，關注一束光背後的創新鏈、產業鏈。學界和業界代表作了交流發言，圍繞光醫療與精準診療、矽光子與AI算力、高科技企業融資與上市等議題分享實踐經驗，並就技術合作、開放共享等進行了圓桌對話。從先進光源等重大科技基礎設施的開放共享到光醫療、矽光子、光學檢測等技術的研發應用，再到成果轉化、企業成長和資本市場支持。與會專家一致認為，光電技術正與人工智能、生物醫藥、半導體、新材料等領域加速融合，催生新的產業機會，打通從基礎研究到產業落地的通道極具有現實意義。在交流中，有關負責人還介紹了高能同步輻射光源等重大科技基礎設施的建設進展與開放機遇。



活動期間，還舉行了“光聚亦莊·共啟未來”產業創新項目入庫暨簽約儀式，“光源未來”產業創新項目庫正式建立，雲珵智慧光子“智能光子集成電路技術及其工業應用”項目成為首個入庫項目。將面向先進光源、光子集成、先進材料、半導體、具身智能、生物醫藥等方向，為項目對接科技基礎設施 、中試平台、產業基金和落地空間提供服務。



本次沙龍活動搭建起京台光電領域產學研投對接的務實平台，充分發揮北京科創資源優勢，匯聚兩岸創新力量。後續將依托“光源未來”產業創新項目庫，持續深化兩岸在光子、半導體、生物醫藥等領域的交流協作，推動更多兩岸優質項目落地轉化，助力京台科技創新與產業融合發展。來自台灣產業界、北京科技界以及經開區有關負責人等近百人參加了本次活動。



