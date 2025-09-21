觀察：京台科技論壇連辦29屆　科技合作大勢不可阻擋

與會領導參觀京台科技論壇外設展區。（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月21日電（評論員 楊流昌）第29屆京台科技論壇9月19至21日在北京經濟技術開發區舉行。在兩岸關係不確定性增多、政治干擾加劇之際，論壇如期舉辦，本身就是一個清晰信號：兩岸經濟科技合作的內生動力，不會因政治逆風而消失；兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，不會因少數人操弄而改變。



本屆論壇主題為“科技引領產業融合 數智賦能健康未來”，採取“1＋4＋N”模式，聚焦人工智能、智慧醫療、生物科技、新能源汽車等前沿領域。最突出的特點，是從“對話平台”走向“落地機制”。論壇發布精密顯微手術機器人、單細胞多組學智能成像平台等20項兩岸創新醫學轉化新技術，16家機構加入兩岸智慧醫療產業合作聯盟；美格綠能、伽利略科技等9家台企簽約共建兩岸科技創新中心，16家京台企業達成經濟科技項目合作，20餘家企業圍繞生物製藥、人工智能、新材料完成簽約。北京經開區同步發布《兩岸科技創新中心支持政策4.0版》，以科創研發、企業培育、AI賦能、人才保障構建全週期服務體系。這些安排表明，京台科技交流已不只是坐而論道，而是向項目、平台、標準、產業鏈協同縱深推進。



北京連辦29屆，意義尤為特殊。29年來，京台科技論壇已成為兩岸舉辦時間最早、持續時間最長的交流活動之一。



它首先是一個“穩定器”。兩岸政治關係起伏不定，但論壇以科技和產業為錨點，把交流固定在非政治性的專業軌道上，為兩岸企業界、科技界保留了一條不受短期政治氣候左右的溝通管道。



其次是一個“轉化器”。從早期科技成果商品化，到後來產業標準共建、產業鏈協同，論壇引領兩岸在數字電視、3G手機、軟件標準等領域開展合作，推動交流從“交易”走向“標準”，從“個案”走向“機制”。



第三是一個“融合器”。一批科創型台企和台青團隊，通過論壇紮根北京，目前在京註冊台資企業超過4200家，今年上半年兩岸人員往來達311.9萬人次，同比增長22.1%。數據背後，是論壇作為常態化通道積累的制度信任與人際網絡。



當前，台灣方面推動所謂“非紅產業鏈”，以“安全”為由對兩岸高科技合作設障，企圖人為切割兩岸產業聯繫。全國台企聯會長李政宏在論壇上直言，“非紅產業鏈”是一種自我制約，兩岸企業強強結合、優勢互補才是壯大中華民族經濟的正確方向。這一表態，反映了台灣產業界對政治干預經濟合作的普遍焦慮，也說明“脫鉤斷鏈”不得人心。本屆論壇至少在三方面產生實際影響：以項目落地對沖政治干擾，以政策迭代強化長期預期，以青年參與積蓄代際動能。從早期台商“拎著皮箱闖大陸”，到新一代台灣青年“帶著期待尋機遇”，兩岸科技交流正在形成新的合作基礎。



事實一再證明，兩岸經濟科技合作合則兩利、斷則兩傷。京台科技論壇連辦29屆，最大的啟示不是簽了多少約、發布了多少技術，而是它持續證明一個判斷：兩岸產業鏈、供應鏈深度嵌合，兩岸企業利益深度交融，不是政治操作可以輕易切斷的。科技不應被政治綁架，合作不應被意識形態阻撓。我們樂見北京繼續發揮科技創新中心和對台交流樞紐優勢，把京台科技論壇辦成兩岸融合發展的示範平台。也希望台灣方面，順應民心、撤除障礙、回到兩岸和平發展正確軌道上來，才是真正對台灣胞福祉負責。